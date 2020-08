Primetime-Check

Heute mit der letzten «Tatort»-Wiederholung dieses Sommers. Außerdem: Erfolge für Henssler.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat am Sonntagabend zur besten Sendezeit den erst einmal letzten Wiederholungs-dieses Sommer ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr kam der 90 Minuten lange Film auf 6,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Insgesamt generierte der Streifen somit 21,1 Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten waren es 15,7 Prozent. In beiden Gruppen wurde der Krimi somit Marktführer. Auch nach 21.45 Uhr ging es um einen Kriminalfall:sicherte sich im Schnitt aber nur noch 1,86 Millionen Zuschauer – verlor also ein viel zu großes Publikum im Vergleich zum Lead-In.Bei den Jungen sank die Quote auf schwache 3,5 Prozent. Bei den Privaten lief es am Sonntagabend unter anderem fürsehr gut. Die Kochshow, die um 20.15 Uhr bei VOX anlief, kam im Schnitt auf achteinhalb Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,48 Millionen Leute ein. Kabel Eins fuhr auch an diesem Sonntag mitgut – die Dokureihe sicherte sich zur besten Sendezeit genau fünf Prozent Marktanteil. 0,87 Millionen Fans ab drei Jahren schauten zu.Andere Sender zeigten überwiegend Filme: Sat.1 etwa punktete mit dem deutschen Streifen «Willkommen bei den Hartmanns» ► , der sich 9,7 Prozent Marktanteil sicherte und somit den Senderschnitt übertrumpfte. 1,82 Millionen Leute ab drei Jahren schauten zu. RTL kam mit «Pacific Rim: Uprising» ► sogar auf 12,8 Prozent bei den Werberelevanten. Die Reichweite lag bei 2,01 Millionen und somit leicht über der Sat.1-Reichweite. ProSiebens Primetimefilm «Baywatch» ► spielte mit 1,97 Millionen auf Augenhöhe; hier standen gar starke 14,4 Prozent Marktanteil zu Buche – die rote Sieben lag unter den Privaten somit auf dem Goldrang in der Zielgruppe.Dagegen leistete sich RTLZWEI einen Totalausfall, dennfloppte mit gerade einmal 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die gemessene Reichweite beim Gesamtpublikum kam nicht über 0,28 Millionen hinaus. Bleibt noch das ZDF , das sonntags wie üblich eine Romanze im Programm hatte. Zur besten Sendezeit waren dies 4,16 Millionen, diesahen. 13,3 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren wurden gemessen.