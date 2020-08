Sat.1-Vorabendquiz besser als zuletzt, «AWZ» bei RTL mit Jahres-Tief

Quotennews

Während «Genial daneben - Das Quiz» zum Abschied immerhin die zweitstärkste Quote des Monats holte, rutschte «Alles was zählt» in die Einstelligkeit ab.

Seit mehr als zwei Jahren istinzwischen am Vorabend von Sat.1 zu sehen, die Quoten liegen allerdings weiterhin deutlich unter dem Senderschnitt. Auf steigende Zuschauerzahlen wird der Bällchensender ab der kommenden Woche hoffen, wenn am Vorabend erstmalig die neue Sendunglaufen wird. Sie setzt zwar ebenfalls auf Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning vor der Kamera, versucht sich aber an einem etwas anderen Konzept. Bevor es soweit ist, zeigte Sat.1 am Freitag noch einmal das alte «Genial daneben - Das Quiz», das sich zum vorläufigen Abschied mit etwas besseren Quoten als zuletzt zeigte.Auch wenn die ermittelten 5,5 Prozent in der Zielgruppe natürlich einen unterdurchschnittlichen Wert darstellten, reichte es so immerhin für den zweithöchsten Marktanteil in diesem Monat. Insgesamt schalteten die Sendung 0,82 Millionen Zuschauer und vier Prozent ein. Sehr viel erfreuter dürfte Sat.1 allerdings über die Quoten vonsein, das am Freitag überraschend deutlich zulegte. Nach schwachen 5,7 Prozent am Donnerstag kletterte die 18-Uhr-Sendung zum Wochenabschluss auf starke 9,3 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt verfolgten das halbstündige Format eine Million Zuschauer.Schlechte Nachrichten aus dem Vorabend kommen derweil für RTL , woam Freitag die schwächste Reichweite des Jahres einfuhr. Nur 1,65 Millionen Zuschauer sahen die Daily-Soap ab 19.05 Uhr, was den Marktanteil in der Zielgruppe auf enttäuschende 9,6 Prozent krachen ließ. Das war erst das zweite Mal, dass das Format in 2020 in den einstelligen Bereich abdriftete, nur am 15. Mai hatte es mit 9,5 Prozent noch schlechter ausgesehen.erwischte ab 19.40 Uhr zwar auch nicht gerade seinen stärksten Tag, sorgte aber dafür, dass die Quote wieder auf überdurchschnittliche 14,2 Prozent der Jüngeren anzog.