«Promi BB»: Auch die Late Night bei sixx endet stark

Quotennews

Gegen Mitternacht verhalf «Promi Big Brother - Die Late Night Show» sixx zu fünf Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Ein neues Format in der Primetime hatte hingegen mit Problemen zu kämpfen.

Kurz-Fazit zu «PBB - Die Late Night Show» 2020 Die höchste Reichweite wurde am Donnerstag, 27. August, ermittelt, als die Late Night bei sixx 0,48 Millionen Zuschauer verfolgten.

Den stärksten Marktanteil holte hingegen die Folge an Tag drei (9. August), die auf sechs Prozent in der Zielgruppe kletterte. Beim Gesamtpublikum wurden in dieser Staffel in der Spitze 4,7 Prozent ermittelt.

Gute Nachrichte für sixx: Selbst die schwächsten Folgen fielen nicht unter die Marke von drei Prozent bei den Umworbenen und waren damit - gemessen am Senderschnitt - ein Erfolg für den Frauensender.

Nicht nur in Sat.1 ging «Promi Big Brother» am Freitag mit guten Quoten zu Ende (wir berichteten ), auch sixx durfte sich am späten Abend noch einmal über hohe Zuschauerzahlen freuen. Die letzte Folge des Jahres vonsicherte sich ab 23.55 Uhr 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und starke fünf Prozent in der Zielgruppe. Das entsprach dem höchsten Wert seit knapp einer Woche. Beim Gesamtpublikum schaffte es die nächtliche Nachbesprechung auf ebenfalls tolle 3,9 Prozent.Die Quoten des Vorprogramms wusste „die Senderin damit in jeder Hinsicht zu vervielfachen: Eine Folge vonwar gegen 23.05 Uhr noch bei 0,09 Millionen Interessenten und Marktanteilen von 0,5 Prozent und 0,9 Prozent stecken geblieben. Vergleichbar unspektakulär lief es für sixx in der Primetime, in der die britische Produktionerstmalig auf Sendung ging. In dem Format schicken Frauen ihre Partner für eine Woche in eine luxuriöse Traumvilla, doch bei dem scheinbaren Urlaub handelt es sich in Wirklichkeit um einen Test der Frauen.Ab 20.15 Uhr schalteten für dieses besondere Experiment 0,07 Millionen und 0,06 Zuschauer ab drei Jahren ein, die sixx beim Gesamtpublikum bestenfalls miese 0,3 Prozent einbrachten. Beim jungen Publikum blieb man mit genau einem Prozent ebenfalls unter dem Senderschnitt stecken, Folge zwei verschlechterte sich sogar auf 0,6 Prozent. Zum Vergleich: Nitro unterhielt zum Start in die Primetime mitsehr viel bessere 0,36 Millionen Zuschauer, ProSieben Maxx lag mitund 0,06 Millionen Zuschauern hingegen auf Augenhöhe mit sixx.