«Catastrophe»: Britischer Sitcomhit kommt zu One

TV-News

Die von Sharon Horgan und Rob Delaney erdachte Serie über einen folgenschweren One-Night-Stand kommt ins Free-TV.

Mit Formaten wie «Doctor Who» und diversen Comedy- und manchen kauzigen Krimikleinoden hat sich One längst als Abspielstation für britische Produktionen erwiesen, die nicht zwingend im deutschen Hauptprogramm funktionieren würden. Ab Oktober reiht sich dort auchein. Die gefeierte britische Sitcom wird dort jedoch zunächst geradezu versteckt: In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2020 wird der öffentlich-rechtliche Spartensender «Catastrophe» nachts um 3.05 Uhr zeigen, und zwar im Viererpack. Ab dem 15. Oktober 2020 erfolgt die reguläre Auswertung donnerstags um 22 Uhr. In der Mediathek ist das britische Sitcomjuwel ab dem 8. Oktober 2020 abrufbar.Die Serie wurde ab 2015 unter großem, sehr positivem Presseecho in vier je sechsteiligen Staffeln beim britischen Sender Channel 4 veröffentlicht. In Deutschland ist die komplette Serie bei Prime Video verfügbar, One verhilft ihr nun zur Free-TV-Premiere. Die von Sharon Horgan und Rob Delaney erdachte Serie dreht sich um den Amerikaner Rob Norris und die Irin Sharon Morris (gespielt von den Serienschöpfern), bei denen sich aus einem One-Night-Stand in London erst eine Affäre und dann eine ultrakomplizierte Beziehung entwickelt.Zu den vielen Fans der Serie zählt Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, die Quotenmeter.de im Interview sagte : "Der britische und österreichische Humor sind meiner Meinung nach oft radikaler und mutiger als der deutsche. Denken Sie an die Serie «Braunschlag» und die Hader-Filme aus Österreich, «Catastrophe» und «Extras», zwei Serienbeispiele aus England. Deutsche Komödien sind oft harmlos und gefällig. Kaum wer traut sich, daraus auszubrechen."