Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gewinnen finales «Tatort»-Voting

Schmäh, ein eingespieltes Ermittlerteam und eine gewagte Story: Das ist der letzte Wunsch-«Tatort» des Jubiläumssommers.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Harald Krassnitzer als Moritz Eisner

Adele Neuhauser als Bibi Fellner

Thomas Stipsits als Manfred Schimpf

Dominik Maringer als Clemens Steinwendtner

Larissa Fuchs als Nataliya Lomatschenka

Misel Maticevic als Nenad Ljubic

u.v.m.



Hinter der Kamera:

Buch: Mischa Zickler

Regie: Christopher Schier

Kamera: Thomas W. Kiennast

Produzenten: Markus Pauser, Erich Schindlecker

Am 6. September 2020 geht es im Ersten mit neuen-Folgen los. Doch bevor es so weit ist, steht im Ersten zunächst das Finale des Jubiläumssommers an: Am 30. August 2020 zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ab 20.15 Uhr die letzte vom Publikum gewählte «Tatort»-Wiederholung im Rahmen des 50-jährigen «Tatort»-Jubiläums. Die Wahl fiel auf den österreichischen Krimi «Tatort: Die Faust» aus dem Jahr 2018 mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Moritz Eisner und Bibi Fellner. Darin geht es um eine brutale Mordserie.Christopher Schier führte Regie, das Drehbuch stammt von Mischa Zickler. Bei der Erstausstrahlung generierte der Neunzigminüter 10,54 Millionen Fernsehende, das glich 28,9 Prozent Marktanteil insgesamt. "Die beiden Hauptdarsteller Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser wissen erneut vollends zu überzeugen und vergolden die toll geschriebenen Dialoge", hieß es in unserer Kritik zum Film , die auch die gewagten Pfade lobt, die der Krimi einschlägt.Das Erste reißt den Plot wie folgt an: Jedes Mal hinterlässt der Täter keine Spuren, jedoch eine schockierende Inszenierung: Er stellt die geschändeten Leichen spektakulär an Orten zur Schau, wo so viele Menschen unterwegs sind, so dass die Polizei keine verwertbaren DNA-Spuren finden kann. Ritualmorde, Sexualdelikte oder gar ein Geheimdienst-Killerkommando – Fellner und Eisner müssen in alle Richtungen ermitteln. Nicht einmal bei den Opfern, die allesamt unter falscher Identität in Wien lebten, gibt es Klarheit. Als die Ermittler auf einen gemeinsamen Bekannten der Opfer stoßen, den auf Osteuropas Bürgerrechtsbewegungen spezialisierten Universitätsprofessor Nenad Ljubic (Mišel Maticevic), kommt endlich Bewegung in den Fall. Auch den eiskalten Killer erwartet in dem Verwirrspiel eine Überraschung …