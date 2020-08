ABC setzt auf Reality im Herbst

US-Fernsehen

Aufgrund der Corona-Pandemie wirft das Unternehmen den Programmplan um.

Der amerikanische Fernsehsender ABC reagiert auf die weiteren Produktionsverzögerungen und verschiebt einige Sendestarts. Aufgrund der Corona-Pandemie kann man nämlich noch nicht zum gewünschten Sendeplan zurückkommen. „Wir haben Glück, dass wir eine so starke non-fiktionale Liste an Produktionen haben, um unsere erste Programmwelle diesen Herbst zu starten“, sagte die Chefin Karey Burke.„Die Präsentation des neuen «Supermarket Sweep» mit Leslie Jones neben frischen, originellen Episoden von wiederkehrenden Sendungen, die die Zuschauer kennen und lieben gelernt haben, ist belebend. Und da unsere Serien mit Drehbüchern in Produktion gehen, freuen wir uns darauf, sehr bald weitere Premierentermine bekannt zu geben.“Das Herbstprogramm von ABC ist deshalb gefüllt mit zahlreichen non-fiktionalen Formaten wie «The Bachelorette», «America’s Funniest Home Videos», «Shark Tank» und «Dancing with the Stars». Neu ins reguläre Programm kommen «Celebrity Family Feud», «Press Your Luck» und «Match Game», die Ende September Premiere haben.