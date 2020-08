Corona-Specials holen erneut gute Quoten

Quotennews

Am Donnerstag wurden weitere wichtige Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie getroffen. Die großen Sender informierten ausführlich.

Der Donnerstag war einmal mehr der Tag der Entscheidungen. Die Minister und die Bundeskanzlerin nahmen einige Corona-Lockerungen zurück und reagierten damit auf die steigende Zahl der aktiv am Virus Erkrankten. Großveranstaltungen bleiben etwa bis zum Jahresende verboten. Das Erste unterbrach für die Bekanntgabe der Beschlüsse etwa seine Nachmittagssendungund sendete ab 16.35 Uhr eine Sonderausgabe der, die auf 0,85 Millionen Zuschauer kam. 7,5 Prozent Marktanteil wurden erzielt – der gleiche Wert, den auch das Vorprogramm hatte. Die Haupt-um 20 Uhr holte sich danach 4,70 Millionen Interessierte, der Marktanteil bei Allen stieg auf 18,3 Prozent, bei den Jungen wurden 15,8 Prozent ermittelt.Um 20.15 Uhr lief dann ein rund 20 Minuten langes, das mit 10,2 Prozent bei den jungen Leuten weiterhin gut unterwegs war. 4,45 Millionen Leute ab drei Jahren schalteten die Sondersendung ein – daraus ergab sich im Gesamtmarkt eine Quote in Höhe von 16,8 Prozent.Auch das ZDF nahm nach der-Sendung (3,67 Millionen Zuschauer) ein Special ins Programm. Ab 19.25 Uhr erreichte dieses noch 2,75 Millionen Zuschauer. Die Quote lag bei 13,1 Prozent. Wichtig: Hauptnachrichten und Special liefen bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,3 und 7,2 Prozent klar über den sonst für das ZDF normalen Werten.RTL thematisierte die Beschlüsse in seinen Nachrichtenum 18.45 Uhr; bei den Umworbenen sicherte sich die rund 20 Minuten lange Sendung sehr starke 20,2 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 2,88 Millionen. Ab 16.35 Uhr übertrug der Kanal eine neun Minuten lange Breaking-News-Sendung, die sich 0,61 Millionen Menschen ansahen. Die Quote stieg auf 10,4 Prozent - «Kitsch oder Kasse» hatte direkt davor und auch danach noch im Schnitt 8,8 Prozent.