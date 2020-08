Halbfinale: Zwei Rauswürfe bescheren «Promi Big Brother» die beste Zuschauerzahl der Staffel

Quotennews

Am Freitagabend entscheidet sich, wer 100.000 Euro Preisgeld erhält und Sieger von2020 wird. Ikke? Kathy Kelly? Werner Hansch oder doch Mischa (bekannt aus «Love Island»)? Am Donnerstag mussten Emmy Russ und Kathy Bähm die Show verlassen – das ab 20.15 Uhr gesendete Halbfinale der Reality-Show bescherte Sat.1 die bis dato beste Reichweite der Staffel. Zuvor lag der Rekord bei 1,88 Millionen Fans, der am Eröffnungstag, dem 7. August, gemessen wurde. Nun stieg die Sehbeteiligung auf 1,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon waren 0,86 Millionen der klassischen Zielgruppe zuzurechnen. Mit 12,4 Prozent Marktanteil blieb man zwar weiter hinter den Werten vorheriger Staffeln zurück, landete jedoch immer noch weit oberhalb der Sendernorm. Warum Sat.1 mit der Staffel per se zufrieden sein kann, lesen Sie auch in unserer großen Staffelanalyse. Nicht zufrieden sein kann Sat.1 derweil mit dem Programm rundherum. Ab 22.45 Uhr – und somit eine halbe Stunde später als offiziell geplant – startete eine weitere Folge der Reality-Dokureihe, diese ließ die Marktanteile jedoch ordentlich purzeln. Nur noch 5,9 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Die Gesamtreichweite fiel auf rund eine halbe Million Fans. Eine ab 23.45 Uhr gezeigte Wiederholung der Krimiserieschockierte sogar mit dann nur noch 3,2 Prozent. Probleme hatte der in München ansässige Sender auch am Vorabend. Um 19 Uhr kambeispielsweise nicht über 4,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten hinaus. Die rund einstündige Ratesendung interessierte durchschnittlich 810.000 Zuschauer ab drei Jahren.Zurück aber nochmal zu «Promi Big Brother» - die dazugehörige Late-Night-Show bei sixx brachte dem Frauensender die mit Abstand beste Quote des Tages bei den jungen Leuten: Gemessen wurden 3,8 Prozent Marktanteil – die Reichweite lag bei 0,48 Millionen. Das war der höchste Wert, der bisher während dieser Staffel ermittelt wurde.