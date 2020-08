Sam Neill dreht nun für «Invasion»

US-Fernsehen

Das Format von Apple TV+ nimmt weiter Formen an.

Simon Kinberg und David Weils neue Apple TV+-Serie hat ihre Hauptbesetzung gefunden. Für das iPhone-Unternehmen schnappten sich die Macher Sam Neill («Peaky Blinders») und Shamir Anderson («Wynnona Earp»). Darüber hinaus sind Goldshifteh Farahani («Body of Lies»), Firas Nassar («Fauda») und Shioli Kutsuna («Deadpool 2») gecastet worden.Die neue Serie «Invasion» folgt einer Invasion von Außerirdischen aus verschiedenen Perspektiven, und das rund um die Welt verteilt. Die Serie, die auf mehreren Kontinenten spielt, wurde nach einer Pause aufgrund des Corona-Virus vergangene Woche in Manchester wieder in Produktion geschickt.Das Science-Fiction-Drama von Kinberg und Weil wird von Platform One Media produziert. Jakob Verbruggen ist als Regisseur und ausführender Produzent dabei, Audrey Chon wird gemeinsam mit Amy Kaufman und Elisa Ellis als Produzentin fungieren. Hauptdarsteller Neill spielt Sheriff John Bell Tyson, ein Gesetzeshüter auf dem Land, der kurz vor der Pensionierung steht. Anderson wiederum wird als Soldaten beschrieben, der in Afghanistan stationiert ist.