«Einigkeit und Mord und Freiheit»: Netflix kündigt erste deutsche True-Crime-Dokuserie an

TV-News

«Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit» behandelt bei Netflix die Ermordung des Treuhand-Chefs Detlev Karsten Rohwedder.

Weitere Infos Entwickelt und produziert wurde «Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit» von der preisgekrönten gebrueder beetz filmproduktion im Auftrag von Netflix unter der Federführung von Produzent und Autor Christian Beetz und des Showrunners Georg Tschurtschenthaler, beide sind mehrfache Grimme-Preisträger. Tschurtschenthaler zeichnet gemeinsam mit Jan Peter auch für die Regie verantwortlich.



True Crime ist eines der beliebtesten Genres auf Netflix – und ist generell seit Jahren schwer im Kommen. Nun steht auch die erste deutsche Netflix-Dokuserie bevor, und die zählt wenig überraschend ebenfalls zum True-Crime-Segment: Unter dem Titelwird Netflix am 25. September eine vierteilige Doku-Miniserie mit 40-minütigen Episoden präsentieren. Diese behandeln unter den Schlagwörtern “Märtyrer”, “Kapitalist”, “Besatzer” und “Opfer” vier verschiedene Perspektiven auf die Person Rohwedders und damit mögliche Motive für seine Ermordung.Damit behandelt Netflix einen der großen ungeklärten Morde Deutschlands. Die Ermordung des Treuhand-Chefs Detlev Karsten Rohwedder gilt zugleich als Exempel für eine dunkle gesellschaftliche Zeit direkt nach der Wiedervereinigung. Daher nimmt sich «Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit» vor, ein Bild eines zerrissenen Deutschlands zu zeichnen. Entwickelt und produziert von der preisgekrönten gebrueder beetz filmproduktion unter der Federführung der mehrfachen wurde das Format von Grimme-Preisträger Christian Beetz (Autor und Produzent) sowie Georg Tschurtschenthaler (Autor und Showrunner).Christian Beetz lässt sich zitieren: "Für ein weltweites Netflix Publikum die deutsch-deutsche Wiedervereinigung zu erzählen ist eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben. Je nach Herkunft und Alter verändert sich der Blick auf die Ereignisse radikal." Er führt fort: "Um die deutsche Zerrissenheit mit all seiner immer wieder aufbrechenden Gewalt zu verstehen, haben wir uns mit der dunklen Seite der Wiedervereinigung beschäftigt und einen Blick gewagt, der sich in keinem deutschen Schulbuch wiederfindet.“