Feuerdrama bei «Köln 50667»

Soap-Check

Das passiert nächste Woche in den deutschen Dailys. Bei «Köln 50667» wird es heiß und gefährlich.

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

Alex und Astrid - ein gutes Paar?

Ja! 99% Nein! 99% Stimmen: 112

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

TV Now Oskar und Samantha haben sich nach einem Streit mit Meike in einem leerstehenden Gebäude verschanzt. Als dort ein Feuer ausbricht, ist Meike zur Stelle und versucht, die beiden zu retten. Doch sie wird selbst von den Flammen eingeschlossen.

«Berlin – Tag & Nacht»

Linda und André haben beim gemeinsamen Kuchenbacken viel Spaß und vergessen für kurze Zeit ihren Trennungsschmerz. Als es zu einem nahen Moment kommt, wagt Linda hoffnungsvoll die entscheidende Frage: Denkt André, dass sie beide noch eine Chance haben? Außerdem: Ariane gerät unter Druck, da Robert erwägt, die Spinde im Personalraum auf bleihaltige Farbe überprüfen zu lassen. Denn genau dort befindet sich ihr Geld. Damit Christoph ihr nicht auf die Schliche kommt, muss sie sich schnell und möglichst unauffällig ein neues Geldversteck suchen.Bruno ist verunsichert, ob er nach all den einsamen Jahren mit der unkomplizierten Gitte mithalten kann. Doch deren direkte Art und die Aufmunterung durch Astrid und Alex geben ihm letztlich den Mut, Gitte seine Liebe zu gestehen. Alex und Astrid sind derweil sehr verliebt. Daran kann auch Judiths kaum verhohlener Neid auf ihr Glück nichts ändern. Judith freut sich zwar, dass Oskar ihr nicht mehr böse ist, aber sie hat Angst vor der Zukunft. Alex und Astrid beschließen, einen nächtlichen Ausflug zu machen. Am nächsten Morgen macht er ihr einen HeiratsantragSaskia sucht nach einer Gelegenheit, Jakob über seine Vaterschaft aufzuklären, aber Jakob will nicht mit ihr über ihre Schwangerschaft reden. Derweil steht nun endlich die Hausversteigerung bevor. Obwohl Luke damit seinen Plan gefährdet, sorgt er für eine Versöhnung zwischen Sina und dem Rest der Familie.Lucie und Moritz wollen sich endlich ihrem gemeinsamen Liebesglück hingeben. Sie ahnen aber nicht, dass bereits neue Wolken am Himmel aufziehen. Auch Ben und Kim fällt es weiterhin sehr schwer, die Finger voneinander zu lassen. Als sie dann doch wieder schwach werden, tappen sie in eine böse Falle.Merle ist dankbar, dass Toni ihr Geheimnis bewahrt hat und lässt sich von ihr zur Ärztin begleiten. Ist Merle also wirklich schwanger? Es fällt es ihr um einiges schwerer, Jonas endlich zu erzählen, was los ist. Der wundert sich allerdings, dass Merle ihm gegenüber so komisch ist. Kate soll für ein Werbeshooting für den Kinderkaffee gemeinsam mit Paul posieren, doch Paul macht sich gar nicht gut als Model. Er überlässt Tuner seinen Platz, was Emily jedoch ganz und gar nicht gefällt. Der Streit vom W&L tobt weiter, aber Laura verspricht Gerner, dass sie sich raushalten wird.Meike ist froh, dass sie Oskar mit einem Nebenjob im Kuen Ablenkung verschaffen kann. Doch als sie mitbekommt, dass er eine sehr wichtige Lieferung vermasselt hat, gerät sie mit ihm in Streit und wirft ihn und Samantha hinaus. Meike erkennt jedoch, dass sie Oskar Unrecht getan hat und macht sich auf die Suche nach ihm, um sich zu entschuldigen. Oskar und Samantha sprayen und trinken sich in einem leerstehenden Gebäude ihren Frust von der Seele und merken dabei nicht, dass sie in Gefahr schweben. Als Meike an dem brennenden Haus ankommt und Oskar und Samantha nach Hilfe schreien hört, rennt sie sofort hinein, um die beiden zu retten. Zunächst gelingt es Meike nur, Oskar ins Freie zu retten. Sie rennt entschlossen wieder zurück, um nach Samantha zu suchen, wobei sie von den Flammen eingeschlossen wird und bewusstlos zusammenbricht.Zwischen André und Mandy kommt es am Morgen zu einer hitzigen Debatte rund um das Thema Hausarbeit. Denn André behauptet, dass Hausarbeit kinderleicht ist, was Mandy gewaltig gegen den Strich geht. Sie stellt ihn deshalb auf die Probe und schlägt ihm vor, sich einen Tag lang als Hausmann zu bewähren - und natürlich nimmt André die Herausforderung selbstbewusst an.