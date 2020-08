Pferdestark: Das Erste lädt wieder auf den «Reiterhof Wildenstein»

TV-News

Die Freitagsreihe «Reiterhof Wildenstein» geht in die nächste Runde: Es entstehen zwei neue Folgen.

Der Plot von «Reiterhof Wildenstein - Jacomo und der Wolf» Pferde können Gefühle lesen, erklärt Rike (Klara Deutschmann) ihrer Reitschülerin Sabine (Patricia Aulitzky). Wer sich ihnen nicht öffnet, bekommt kein Vertrauen zurück. Dass die Tierwelt grausam sein kann, zeigt sich, als Sabines Mann Kaspar (Michael A. Grimm) gleich mehrere gerissene Schafe auffindet. Während Tierarzt Georg (Helmfried von Lüttichau) und Polizist Jan (Stefan Pohl) den Vorgang genau untersuchen, steht für Kaspar von vornherein fest: Es müssen Wölfe gewesen sein! Kaspar schielt auf die Bürgermeisterwahl und gibt den starken Mann. Unterdessen begegnet Rike beim Ausritt mit Jacomo im Wald einem unverschämt charmanten Fremden namens Moritz (Max Woelky) ... Quelle: Das Erste Pferde können Gefühle lesen, erklärt Rike (Klara Deutschmann) ihrer Reitschülerin Sabine (Patricia Aulitzky). Wer sich ihnen nicht öffnet, bekommt kein Vertrauen zurück. Dass die Tierwelt grausam sein kann, zeigt sich, als Sabines Mann Kaspar (Michael A. Grimm) gleich mehrere gerissene Schafe auffindet. Während Tierarzt Georg (Helmfried von Lüttichau) und Polizist Jan (Stefan Pohl) den Vorgang genau untersuchen, steht für Kaspar von vornherein fest: Es müssen Wölfe gewesen sein! Kaspar schielt auf die Bürgermeisterwahl und gibt den starken Mann. Unterdessen begegnet Rike beim Ausritt mit Jacomo im Wald einem unverschämt charmanten Fremden namens Moritz (Max Woelky) ...

Hufe klappern, Pferde traben, wieder auf dem Das Erste setzt die TV-Reihe mit Klara Deutschmann fort. Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt, wird derzeit für neue Teile der Freitags-Filmreihe «Reiterhof Wildenstein» gedreht. Es entstehen zwei neue Neunzigminüter, in denen Rike Wildenstein (Klara Deutschmann), wieder einmal ihren besonders einfühlsamen Zugang zu Pferden unter Beweis stellt. Im Film «Reiterhof Wildenstein – Jacomo und der Wolf» (Arbeitstitel) bekommt sie es zudem mit Wölfen zu tun. Und Rikes große Tierliebe bringt die "Pferdeflüsterin" daraufhin in einen schweren Konflikt …Neben Klara Deutschmann spielen Ulli Maier, Michaela May, Stefan Pohl, Helmfried von Lüttichau und Nele Trebs wiederkehrende Figuren. In Gastrollen sind Patricia Aulitzky, Michael A. Grimm und Max Woelky dabei.«Reiterhof Wildenstein» ist eine Produktion der Neue Bioskop Television (Produzenten: Christian Balz und Dietmar Güntsche, Producer: Ulrike Schölles) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Drehbücher schrieb wieder Andrea Stoll, die unter der Regie von Josh Broeker verfilmt werden. Die Redaktion liegt bei Christoph Pellander und Sascha Mürl (beide ARD Degeto).