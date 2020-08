«Outlander»: Staffel fünf verabschiedet sich mit ernüchternden Zahlen

Quotennews

Der frühere Quotenrenner «Outlander» ist bei VOX längst zu einem nur mäßig gefragten Format geworden. Auch das große Staffelfinale wusste das nicht zu ändern.

Executive Producer Andy Harries

Jim Kohlberg

Ronald D. Moore

Maril Davis

Anne Kenney

Toni Graphia

Ira Steven Behr

Matthew B. Roberts

Marigo Kehoe

Die auf Romanen von Diana Gabaldon basierende Seriebrachte VOX vor wenigen Jahren noch sehr starke Zahlen. Die fünfte Staffel fuhr hingegen diesen Sommer bei ihrer Free-TV-Premiere nur noch mäßige bis maue Zahlen in der Zielgruppe ein. Auch zum Finale lief es für Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies und Graham McTavish sowie Konsorten nicht sonderlich feierlich.Ab 20.15 Uhr lockte «Outlander» nur 0,93 Millionen Serienfans zu VOX, die zweite Folge des Abends und finale Episode der fünften Staffel schloss mit 0,84 Millionen an. Das mündete in maue 3,4 und 3,3 Prozent Marktanteil insgesamt. Auch bei den Umworbenen lief es mau – generiert wurden 5,1 und 4,9 Prozent Marktanteil. 0,38 und 0,35 Millionen «Outlander»-Fans, die zur Zielgruppe zählen, schalteten ein.Ab 22.30 Uhr stürzten die VOX-Zahlen drastisch ein: Eine Episodeunterhielt nur noch 0,39 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit standen gerade einmal miese 2,2 respektive 3,4 Prozent auf der Uhr.