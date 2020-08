«Late Night Alter»: Neue neo-Late-Night-Show hat Starttermin

TV-News

Wenig überraschend ist die Fabiola-Produktion für den Donnerstagabend eingeplant.

Weitere Infos Produziert wird die Sendung von der FABIOLA GmbH unter der Verantwortung von Ina Eck und Oliver Fuchs. Regie führt Michael Giehmann. Michael Wiegmann ist der Producer. Die Redaktionsleitung hat Pina Dietsche. Das Autor*innen-Team besteht aus Janina Rook, Matilde Keizer, Gaston Stabiszewski, Joe von Hutch, Antonia Bär und Zoe Hagen. Verantwortlich im ZDF ist die Redakteurin Nicole Sprenger, die ZDFneo-Koordination liegt bei Sebastian Flohr.





Der digitale Sender ZDFneo hat nun auch ein weiteres wichtiges Detail der neuen Late-Night-Showbekannt gegeben. Die bisher grobe Information, dass der Start im Herbst 2020 erfolge, wurde konkretisiert. Los geht es nun am Donnerstag, 29. Oktober und wenig überraschend beginnt die lineare Ausstrahlung immer um 22.15 Uhr.Ariane Alter soll in dem Format Meinung bilden, Stellung beziehen und Haltung zeigen – laut Programmankündigung ohne erhobenen Zeigefinger. "Humoristisch und authentisch greift die Moderatorin und Reporterin relevante Themen der 25- bis 39-Jährigen auf: Gender, Diversität, Paygap, Gentrifizierung und der Klimawandel", führt der Sender aus. Das seien nur einige Beispiele dessen, was Alter zum Showinhalt macht. "Ernstes wird mit ihren Studiogästen auch spielerisch verpackt", heißt es weiter.Alter wurde einst durch MTVs «TRL» bekannt. 2012 trat sie erstmals bei ZDFneo auf, damals in der Sendung «Heiß & fettig».