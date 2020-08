Walulis bekommt neue TV-Late-Night

TV-News

Beim SWR gibt Philipp Walulis mit seiner neuen Show «Walulis Woche» sein TV-Comeback.

Mit seiner TV-Satire-Sendungbekam der Entertainer einst im Jahr 2012 den Grimme-Preis überreicht. Über vier Staffeln erstreckte sich sein Format im linearen TV bei Tele5 und EinsPlus, danach war Schluss. Seitdem ist Philipp Walulis mit seinen Videos und Kommentaren zu allen möglichen Themen komplett im Netz verschwunden. Nach vielen Jahren bekommt er nun wieder eine Chance im klassischen TV. Am 27. September startet im SWR seine neue Late-Night-Show. Immer sonntags um 23.20 Uhr darf er bei den Öffentlich-Rechtlichen seinen Senf humoristisch verpackt zu aktuellen Themen geben. Zusätzlich wird die neueste Ausgabe schon vorab immer donnerstags in der ARD-Mediathek bereitgestellt.In seiner neuen 30-minütigen Late-Night wird Walulis gebündelt das umsetzen, wofür er auch in seinen verschiedenen YouTube-Formaten bekannt ist. Ob Internet-Hypes, perfide Methoden von Konzerngiganten oder der allerneueste Sendemüll im TV - kein Thema ist tabu, solange es lustig ist. Walulis "setzt die sezierende Röntgenbrille auf", durchleuchtet das politische Geschehen der Woche und präsentiert aufwändig recherchierte Hintergründe. “«Walulis Woche» soll sich an alle richten, die irgendwo zwischen «Willi wills wissen» und dem «Sommerfest der Volksmusik» hängen - frei nach dem Motto: Is wichtig. Aber nicht ernst.”, heißt es von Seiten des Entertainers.Bisher war der Ausklang des Wochenendes beim Dritten noch nicht für geballte Showaction bekannt. Doch mit «Walulis Woche» und einem weiteren Showformat wird der späte Sonntagabend im SWR ordentlich umgestaltet. Denn nach fast 600. Folgen rücktvom Dienstag- auf den Sonntagabend. Immer sonntags um 22.50 Uhr dient Krauses Show als neues Lead-In für Walulis.Beim Quotenmeter.de-Fernsehpreis war Walulis zuletzt drei Jahre in Folge als bester Web-Channel nominiert und konnte die Kategorie 2018 sogar für sich entscheiden.