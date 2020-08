AppleTV+ entwickelt «The Essex Serpent»-Serie

US-Fernsehen

Mit dabei sein soll Keira Knightley. Regie führt Clio Barnard.

Die unter anderem aus «The Imitation Game» bekannte Schauspielerin Keira Knightley wird in den kommenden Monaten für AppleTV+ arbeiten und dem Streamer helfen, eine Serie zu launchen, die auf dem Sarah-Perry-Roman „The Essex Serpent“ beruht. Der Streamer hat das Projekt bei See-Saw Films, der Firma hinter «The King's Speech» und «Top of the Lake», in Auftrag gegeben. Regie führt Clio Barnard, das Drehbuch stammt von Anna Symon, der Schriftstellerin von «Mrs. Wilson».Zur Story: Die Handlung folgt der frisch verwitweten Cora, gespielt von Knightley, der, nachdem er aus einer missbräuchlichen Ehe entlassen wurde, aus dem viktorianischen London in das kleine Dorf Aldwinter in Essex umzieht, fasziniert von dem Aberglauben, dass ein Fabelwesen, bekannt als die Essex-Schlange, in die Gegend zurückgekehrt ist.Das Drama wurde von Apple aus Großbritannien in Auftrag gegeben, und zwar von den Leitern von Worldwide Video von Apple, Zack Van Amburg und Jamie Erlicht, und dem Creative Director für Europe Worldwide Video, Jay Hunt.