King-Serie «The Stand» debütiert im Dezember

US-Fernsehen

Der Streamingdienst CBS All Access hat einen Termin für die Stephen King-Adaption gefunden.

Ein vorweihnachtliches Geschenk haben die Programmplaner von CBS All Access für ihre Kunden: Die neue Stephen King-Serie «The Stand» wird am 17. Dezember Premiere feiern. Die Serie wird wöchentlich ausgestrahlt, insgesamt sind acht Folgen vorgesehen. King schrieb selbst das Finale und verfasste das ursprüngliche Skript.„Während der zwei Jahre, die wir mit der Erstellung von «The Stand» verbrachten, fühlten wir uns alle dafür verantwortlich, das vielleicht beliebteste Werk eines der beliebtesten Geschichtenerzähler der Welt zu adaptieren, aber niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass Stephen Kings 40 Jahre altes Meisterwerk über eine globale Pandemie so unheimlich relevant werden würde“, sagte Showrunner Benjamin Cavell.«The Stand» ist ein apokalyptisches Drama, in dem eine Seuche die Menschheit dezimiert und die Verbliebenden in einem buchstäblichen Kampf zwischen Gut und Böse zurüchgelassen wird. Neben Whoopi Goldberg ist auch Alexander Skarsgård als Hauptdarsteller zu sehen. Die CBS Television Studios Produktion ist zudem mit James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata und Greg Kinnear besetzt.