Revival: «Veronica Mars» kommt zu JoynPlus+

Vermischtes

Kristen Bell kommt in der vierten Staffel der Serie nach Deutschland.

Serienneuzugang für den Streamingdienst JoynPlus+: Die Bezahlecke des Streamers hat sich die Ausstrahlungsrechte an der Revivalstaffel vongesichert. Dabei handelt es sich um die insgesamt vierte Runde. Ab 24. September gibt es die Abenteuer exklusiv bei JoynPlus+. Veronica Mars bekommt es in den frischen Folgen mit einem Serienmörder zu tun, der die Küstenstadt Neptune in Angst und Schrecken versetzt. Opfer der grausamen und brutalen Mordserie sind zumeist Touristen. Neptune hat nicht nur mit aufkommender Panik zu kämpfen, sondern sieht sich auch in seiner Existenz bedroht, da der Tourismus die größte Einnahmequelle der Kleinstadt darstellt.Darüber hinaus ist für den 28. September der Staffelstart vonvorgesehen. Die im Mittelpunkt der Handlung stehende Klasse strandet dabei in einem Waldstück. Der Busfahrer ist mysteriöserweise verschwunden und Frau Bra erleidet ein Knalltrauma. Zu allem Unglück hat die Klasse mit der wohl schlimmsten Katastrophe zu kämpfen: Es gibt keinen Handyempfang…An der Filmfront ist es das mit Moritz Bleibtreu und Kida Khodr Ramadan besetzte Drama «Nur Gott kann mich richten» ► , das ab dem 26. September das Portfolio des Dienstes ergänzen soll.