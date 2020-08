Comic-Adaptionen machen ProSieben Maxx zu schaffen

Quotennews

Die Montagsprimetime des Senders sah quotentechnisch ziemlich alt aus.

Ernüchternd für ProSieben Maxx: Neue Folgen der Comic-Adaptionenundlocken nicht mehr ausreichend viele Menschen vor die Bildschirme. Der Münchner Privatsender zeigte die beiden Serien am Montagabend zwischen 20.15 und kurz nach 22 Uhr. Zu sehen waren die Episoden namens „Das Ende der Speed Force“ sowie „Legends Live“, doch gerade einmal 140.000 und 90.000 Fans schalteten ein. Bei den klassisch Umworbenen fiel das Ergebnis von «The Flash» mit 1,1 Prozent schon ernüchternd aus, bei «Legends of Tomorrow» (0,6%) waren die Werte einfach schlecht.Auch im weiteren Verlauf des Abends sah es nicht gut aus. Eine alte-Folge musste sich mit 0,4 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen begnügen. Besser wurde es dann erst nach 23 Uhr, alsdie Werte zum Steigen brachte und auf Anhieb 1,5 Prozent bei den Werberelevanten erreichte.Was war sonst geboten im Programm des Männersenders? Am Vorabend holte ein-Doppelpack gute 2,6 sowie 2,3 Prozent Marktanteil. Der Anime, der um kurz nach halb sechs Uhr am Vorabend startete, sicherte sich dabei grob 90.000 und 110.000 Zuschauer im Schnitt.