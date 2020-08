«Tiny House», big Rating

Quotennews

sixx fuhr am Sonntag mit Einrichtungsshows aus Übersee mehr als erfolgreicher.

Großer Quotenerfolg für den Sender sixx . Dieser duelliert sich in einigen Programmstrecken mit dem vergleichsweise jungen Home & Garden TV, denn beide Formate senden diverse Haus-Umgestaltungs-Sendungen aus den USA. Am Sonntagmorgen zeigt sixx etwa mehrere Folgen von- diesmal sicherte man sich dabei bis zu 7,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Dieser Wert wurde von der um kurz vor sieben Uhr morgens gestarteten Episode erreicht. Kleine Einschränkung: 0,06 Millionen junge Leute reichten hierfür, insgesamt lag die Reichweite bei 0,08 Millionen.Die im Anschluss im Dreierpack gezeigte Sendunglandete bei 5,6, 4,9 sowie 4,5 Prozent Marktanteil und verblieb somit ebenfalls weit oberhalb der Sendernorm. Im Gesamtmarkt wurden die gemessenen Reichweiten auf 0,13, 0,19 sowie 0,17 Millionen beziffert. Die um 9.55 Uhr gezeigte-Ausgabe glänzte noch mit ebenfalls starken 4,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.Schwerer hatte es sixx dann am Vorabend. Ab 18.10 Uhr kamen zwei Ausgaben vomnur auf halbwegs passable 0,9 sowie 1,2 Prozent Marktanteil. Die tierische Sendung erreichte insgesamt 0,18 und 0,23 Millionen Seher. Nachmittags liefen schon drei Folgen des Formats, von diesen lag die maximal erreichte Zielgruppen-Quote bei 1,6 Prozent – ein für den Sender passabler Wert.