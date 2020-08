«Der Babynator» und «Promi Big Brother» bilden starkes Duo

Quotennews

Sat.1 freute sich über eine gelungene Primetime, hatte am Vorabend dafür massive Probleme.

Aufist Verlass, das weiß Sat.1 nur allzu gut. Obwohl die Einschaltquoten am Samstag im Tages- und Wochenvergleich wieder etwas nach unten gingen, sicherte der große Bruder dem Bällchensender mal wieder ein gutes, für Senderverhältnisse überdurchschnittliches Ergebnis. Bevor es ab Montag für die achte Staffel in eine letzte Woche voller Liveshows um 20.15 Uhr geht, erreichte «Promi BB» am Samstag um 22.15 Uhr noch einmal knapp eineinhalb Million Zuseher. Im Vergleich zum Donnerstag, als die Show zuletzt am späten Abend lief hielt man sich bei der Reichweite, verlor aber aufgrund höherer TV-Nutzung allgemein 1,5 Prozentpunkte auf dem Gesamtmarkt und ordnete sich bei soliden 7,8 Prozent ein.In der klassischen Zielgruppe ergatterte der neue Blick in Schloss und Märchenwald 11,3 Prozent Marktanteil und damit 2,6 Prozentpunkte weniger als am Donnerstag und 2,0 Prozentpunkte weniger als vor einer Woche. Vom Staffeltief von 10,2 Prozent am vergangenen Mittwoch war man noch etwas entfernt. Dafür sorgten 0,60 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Bereits im Vorfeld lief es glänzend für Sat.1. Dennüberzeugte zur besten Sendezeit 1,41 Millionen Fernsehende. Neben unspektakulären 5,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt erreichte die Actionkomödie starke 10,5 Prozent beim werberelevanten Publikum. 630.000 junge Zuschauer konnten sich sehen lassen.Während es ab 20.15 Uhr für Sat.1 prächtig verlief, bereitete der Vorabend große Bauchschmerzen. Dennlockte um 19 Uhr nur 0,37 Millionen Interessiert an - insgesamt. Mit nur 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen lieferte die Sendung viel zu schwache 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, hinzukamen bei der niedrigen Zuschauerzahl miese 2,1 Prozent insgesamt.