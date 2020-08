Digital Natives: Nadia Kailouli

Interview

Seit März präsentiert Nadia Kailouli das ARD-«Mittagsmagazin». Die Reporterin steht nicht nur vor der Kamera, sondern produziert auch preisgekrönte Reportagen.

Nadia Kailouli erhielt am 21. August den Grimme-Preis (gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonas Schreijäg) für ihre Doku über die Sea-Watch 3 . Quotenmeter sprach mit der Reporterin über ihren Beruf und ihrem Lebensstil. Übrigens: Die Reportage mit den ausgezeichneten Produktionen des 56. Grimme-Preises wurde am 21. August um 22.25 Uhr auf 3sat gesendet und lässt sich in der Mediathek anschauen.In meinem Beruf kann ich in Themen, die mich begeistern, tief eintauchen. Dabei ist es mir besonders wichtig, Missstände aufzudecken und Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen. Dafür brenne ich.Schlaf, Sport, Internet, mindestens einen Kaffee :)Nachrichten der öffentlich-rechtlichen über TV und Internet, aber auch über verschiedene Zeitungen.Mit Korrespondentinnen und Korrespondenten auf anderen Kontinenten.Wer will, der kann.Miteinander statt gegeneinander.Nie, abends im Bett gehen meine Gedanken nochmal richtig los. Ich wünschte, ich wäre nicht so faul und würde gerne mehr Notizen aus dem Schlaf heraus machen :)Ich liebe Sport - TRX, Spinning, Yoga - Bewegung ist mir immer eine Freude!Besonders Instagram, Facebook eher weniger.Ich bin nicht so die Zockerin, dazu bin ich zu viel auf Achse 😉Neben dem Rundfunkbeitrag auch für Spotify und Netflix . Musik aus allen Ländern streamen, Podcast hören - love it!