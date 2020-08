RTLZWEI setzt «Dickes Deutschland» auf ungewöhnlichem Slot fort

TV-News

Die zweite Staffel der Langzeit-Reportage über Adipöse geht bei RTLZWEI samstags weiter.

Die erste Staffel vonfeierte bei RTLZWEI ihre Premiere am Donnerstagabend. Kürzlich wurde sie jedoch mit großem Quotenerfolg am Samstag wiederholt. Und dort platziert RTLZWEI nun auch Runde zwei von «Dickes Deutschland»: In den neuen Folgen geben 13 Adipöse wieder Einblick in ihren Alltag. Zu sehen ist die Langzeit-Reportage ab Samstag, den 5. September 2020, um 20.15 Uhr.Die Langzeit-Reportage zeigt Schicksale, die bewegen, die aber auch anderen Übergewichtigen Mut machen sollen. «Dickes Deutschland – Unser Leben mit Übergewicht» wird von der Talpa Germany GmbH & Co. KG produziert.Über die Hintergründe der Sendung schreibt RTLZWEI: Über die Hälfte aller Erwachsener ist zu dick, ein Viertel gar krankhaft adipös. Während 53 % der Frauen übergewichtig sind, kommt es für die Männer noch dicker – hier wiegen sogar zwei Drittel zu viel. Für die Langzeit-Reportage «Dickes Deutschland – Unser Leben mit Übergewicht» wurden 13 adipöse Menschen begleitet. Wie gestalten sie ihren Alltag und welche gesundheitlichen Folgen hat ihr Übergewicht?