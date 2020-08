Produziert von DiCaprio: Bei Disney+ starten bald die «Helden der Nation»

TV-News

Das Drama auf Basis von Tom Wolfes NASA-Sachbuch «Der Stoff, aus dem die Helden sind» feiert schon im Oktober Premiere.

Disney+ verkürzt die Wartezeit auf seine Astronauten-Dramaserie: Die kürzlich für November in Aussicht gestellte Serie auf Basis von Tom Wolfes renommierten NASA-Sachbuch «Der Stoff, aus dem die Helden sind» über die ersten Astronauten Amerikas wird bereits Anfang Oktober anlaufen. Konkret gibt es ab dem 9. Oktober 2020 wöchentlich zwei Folgen zu sehen.Zum Cast gehören unter anderem Aaron Staton («Mad Men»), James Lafferty («One Tree Hill»), Micah Stock («Escape at Dannemora»), Michael Trotter («Underground»), Colin O’Donoghue («Once Upon a Time») und Patrick Fischler («Twin Peaks»). Neben Leonardo DiCaprios Label Appian Way produziert auch Warner Bros. Television das Format. Im Fokus der an historischen Fakten orientierten Dramaserie wird die Rivalität zwischen John Glenn (Patrick J. Adams) und Alan Shepherd (Jake McDorman) stehen.Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 1959 fürchtet sich Amerika vor dem nationalen Abstieg, weil die Sowjetunion das Wettrennen um das Weltall dominiert. Die US Regierung hat eine Lösung – einen Mann ins All zu schicken. Die neu gegründete NASA wird mit dieser monumentalen Aufgabe betraut, und eine Gruppe der besten Ingenieure des Landes berechnet, dass Jahrzehnte für die Bewältigung dieser Mission nötig sein werden...doch sie bekommen nur zwei Jahre, um das Ziel zu erreichen. NASA Ingenieure, unter ihnen Raketenforscher Bob Gilruth (Patrick Fischler) und der leidenschaftliche Chris Kraft (Eric Ladin), arbeiten unter immensem Druck aus Washington gegen die Zeit. Zusammen suchen sie sieben handverlesene Astronauten aus einer Auswahl von Militär-Testpiloten aus, und innerhalb weniger Tage werden diese ganz normalen und per Zufall gewählten Männer der Weltöffentlichkeit als Helden präsentiert, noch bevor sie überhaupt die Gelegenheit zu einer einzigen Heldentat bekommen. Die zwei Männer im Mittelpunkt der Geschichte sind Major John Glenn (Patrick J. Adams), ein erfahrener Marine-Testpilot und ehrenhafter Familienvater, sowie Lieutenant Commander Alan Shepard (Jake McDorman), einer der besten Testpiloten in der Geschichte der Navy.