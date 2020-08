Sky weitet Transfer-Sendungen aus

TV-News

Ab September kommen weitere Shows hinzu. Obendrein laufen einige Testspiele beim Free-TV-Sender.

Sky Sport News, der frei empfangbare Sportnachrichtensender von Sky, wird im September mehr über Transfers berichten. Das Transferfenster ist diesmal bis in den Oktober geöffnet. Bis dato liefen die «Transfer Update»-Sendungen Montag und Freitag am Vorabend. Zum 31. August ändert Sky Sport News das Sendeschema seines Transfer-Formats und trägt damit der veränderten Dynamik der Transferaktivitäten rund um den Ligastart Rechnung. Montags und freitags wird es weiterhin ab 18.00 Uhr das 30-minütige Format «Transfer-Update – die Show», in der im Wechsel Max Bielefeld und Marc Behrenbeck aktuelle Spekulationen und Geschehnisse auf dem europäischen Transfermarkt beleuchten.Zudem gibt es dienstags und donnerstags jeweils um 18.00 Uhr das– ein neues 15-minütiges Kurzformat mit allen neuesten Entwicklungen. Ab 2. September, mittwochs um 18 Uhr, moderieren Behrenbeck und Bielefeld im Wechsel, in dem sie wechselnde Gäste begrüßen und über die Wechselspiele plaudern.Zudem hat sich Sky Sport News einige Testspiele gesichert, die man demnächst live übertragen wird. Zum Auftakt gibt es bei Sky Sport News an diesem Wochenende den Schauinsland-Reisen Cup der Traditionen in Duisburg, bei dem Borussia Dortmund, MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam antreten. Sky überträgt ab 15.15 Uhr live von den drei Spielen, die jeweils eine Länge von zweimal 30 Minuten haben. Zunächst kommt es um 15.30 Uhr zur Partie Duisburg gegen BVB, anschließend treffen um 16.30 Uhr der BVB und Feyenoord aufeinander und für den fußballerischen Abschluss des Turniers sorgt um 18.00 Uhr die Partie Duisburg gegen Feyenoord.BVB-Fans kommen auch am 28. August in den Genuss, zwei Testspiele ihres Teams live auf SSN zu verfolgen. Zunächst spielen die Dortmunder gegen den Zweitligisten SC Paderborn und anschließend gegen den VfL Bochum. Sky überträgt den doppelten Test ab 15.15 Uhr. Am 29. August ist zudem eine Partie von Werder Bremen geplant.