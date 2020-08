Zum Start der zweiten Staffel: Zweitbeste Quote für «Ab ins Kloster»

Quotennews

Renitente Teenies im Kloster bescherten Kabel Eins am Donnerstagabend ziemlich gute Werte.

So kann es weitergehen: Nach knapp eineinhalbjähriger Unterbrechung startete Kabel Eins neue Folgen seiner Factual-Produktion. Das Format brachte in Staffel eins Neu-Stars wie Emmy und Alessia (beide nahmen heuer nun bei «Promi Big Brother» teil) hervor. Auch in den neuen Episoden sollen schwierige Teenager hinter den Klostermauern zur Vernunft kommen. Der Staffelauftakt am Donnerstag erreichte zur besten Sendezeit im Schnitt 0,77 Millionen Seher ab drei Jahren. Somit lag die Sendung auf Höhe des Staffelfinals von Runde eins, streng genommen war dies aber die schwächste Reichweite aller First Runs. Das lässt sich aber mit der Jahreszeit erklären. Die TV-Nutzung ist im Sommer eben niedriger, die erste Staffel lief im Frühjahr.Gemessen an der Quote war «Ab ins Kloster» bisher nur einmal stärker unterwegs (mit 5,6%) als diesmal mit 5,3 Prozent bei den Umworbenen. Somit schaffte das Format auch den Sprung über den Kabel-Eins-Schnitt. Schwerer hatte es schließlich das um 22.15 Uhr gestartete, das sich bei den jungen Leuten mit gerade einmal 3,3 Prozent Marktanteil abfinden musste.ProSieben übrigens setzte zur besten Sendezeit aufauf 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – die Show war demnach nicht sonderlich erfolgreich. Auch im Gesamtmarkt schossen die Werte nicht in die Höhe, sondern blieben bei im Schnitt 800.000 Zusehern.