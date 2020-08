Showtime bestellt Astronauten-Komödie

US-Fernsehen

Das Format ist unter anderem mit Fred Armisen besetzt.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat eine halbstündige Comedy-Serie namens «Moonbase 8» mit Fred Armisen, Tim Heidecker und John C. Reilly in den Hauptrollen bestellt. Allerdings ist die Serienproduktion etwas überschaubar, zunächst möchte man nur sechs Episoden haben. Das Format ist bereits seit zwei Jahren bei A24 in Entwicklung und die Produktion soll im Herbst starten.Das Format handelt von drei Astronauten, die im Mondbasis-Simulator der NASA leben und große Hoffnungen haben, für eine Reise zum Mond ausgewählt zu werden. «Moonbase 8» wurde von Jonathan Krisel kreiert, der schon bei «Baskets» beteiligt war.„In einem Jahr, in dem wir alle gezwungen waren, uns mit dem Leben auf engstem Raum zu arrangieren, sind wir froh, dass wir diese schräge Einstellung zum Leben in Gefangenschaft mit dem Traum von der Flucht in etwas Größeres an Land gezogen haben“, sagte Jana Winograde, Präsidentin für Unterhaltung bei Showtime.