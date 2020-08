So krass wird es nächste Woche bei «Unter uns»

Soap-Check

Der Tumor macht Jana immer mehr zu schaffen. Die weiteren Dailys im deutschen Fernsehen halten Liebe, Streit und Überraschungen bereit.

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

RTLZWEI Ben und Cora haben nach einem Unglücksfall an der Schule die Hoffnung, dass ihr Sohn Oskar von seinem Selbstzerstörungstrip herunterkommt. Doch es zeigt sich, dass trotz einiger Fortschritte längst noch nicht alles wieder in Ordnung ist.

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Christoph setzt Karl ein Ultimatum: Wenn er ihm das Geld nicht bis zum Abend besorgt, zeigt er ihn wegen Brandstiftung an. Christoph hofft gegenüber Tim, dass Karl die Nerven behält und ihm sein Vermögen wiederbeschafft. Er merkt zu spät, dass Karl ihm gemeinsam mit Ariane eine Falle gestellt hat. An anderer Stelle erzählt Rosalie Michael von ihrer Masche mit den drei Sponsoren. Daraufhin rügt Michael André, Rosalie erpresst zu haben. Dieser verweist auf das leere Wohnzimmer, das ihn dazu getrieben hat. Genervt lässt Michael André die Möbel wieder zurückholen. In der WG herrscht anschließend dicke Luft. Doch mit einem Rollenspiel gelingt André die Versöhnung mit seinem Freund.Judith scheint mit der Trennung von Alex endlich ihren Frieden geschlossen zu haben. Sie schlägt sogar vor, dass Astrid als Babysitter für Oskar einspringen soll. Doch Astrid ahnt nicht, dass Judith Oskar manipuliert: Er soll Astrid einen Streich spielen und in einem unbeobachteten Moment weglaufen. Gunter bringt Carla durch eine zufällige Beobachtung auf den Gedanken, dass Gregor weiterhin in unsaubere Geschäfte verstrickt ist. Gregor kann den ersten Zweifel noch ausräumen - fliegt dann aber an anderer Stelle auf.Saskia macht Bambi schwere Vorwürfe wegen seines Umgangs mit Jakob. Bambi gelingt es zwar, sie zu versöhnen, doch dann treten Komplikationen mit dem Baby auf. Nach dem Streit mit Conor ist Luke da, und fängt Nika vermittelnd auf. Sie ahnt allerdings nicht, dass Luke dabei ihre Beziehung torpediert. Jana geht es derweil immer schlechter. Als Janas Tumor immer heftigere Symptome bei ihr auslöst, ahnt Paco, dass Jana ihrem Leben ein Ende setzen wollen wird...Simone und Richard ahnen nicht, dass Justus ihnen fast auf die Schliche kommt. An Maximilians Stick zu kommen wird auch schwieriger als gedacht. Die Tatsache, dass Deniz bei Annabelles Einschulung Zeit mit Jenny verbringt, macht Marie wahnsinnig. Sie muss erkennen, dass sie eifersüchtig ist. Finn sieht ein, dass es am besten ist, Malu aus seinem Leben fernzuhalten, was sich jedoch als schwierig erweist. Er stößt Malu dabei unbeabsichtigt vor den Kopf.Während Laura nach ihrer Rückkehr aus Griechenland wieder Schmetterlinge im Bauch hat, kämpft Felix mit seinen Gefühlen. Er war endlich über Laura hinweg und will nun nicht erneut verletzt werden. Emily will den Kontakt zwischen Kate und Tuner minimieren. Dann kommt ein wichtiger Termin dazwischen, und Paul springt ein. Emily ist verärgert, als Tuner mit Kate lernt, und stellt ihn zur Rede, was sie bei Paul in Erklärungsnot bringt. Leon macht unterdessen eine Diät und wird bald auf eine harte Probe gestelltAls Ben morgens erfährt, dass Cora ihren Sohn Oskar in der Nacht alkoholisiert und unter Drogeneinfluss einfach hat gehen lassen, ist die Sorge groß. Doch obwohl sich die beiden daraufhin sofort auf den Weg machen, um Schlimmeres zu verhindern, tritt das Worst-Case-Szenario ein: Oskar schlägt bei einer Rangelei mit Luca aus Versehen Cleo zu Boden und sorgt damit für mächtig Ärger an der Schule. Unterdessen: Jule und Marc müssen sich morgens am Riemen reißen, um nicht als Paar aufzufallen. Dank Elias´ Kommentar werden sie daran erinnert, auf Distanz zu gehen, bevor Ute etwas mitbekommt.Fabrizio und JJ schwelgen im Liebesglück und sind fest entschlossen, von nun an in totaler Harmonie zu leben. Ole hat zwar seine Zweifel. Milla plagt das schlechte Gewissen, weil sie sich hinter Amelies Rücken mit deren leiblichem Vater Eric trifft. Leider bestätigen sich dabei auch all ihre Befürchtungen, denn Eric verhält sich extrem ignorant und abweisend. Nicht nur, dass er seine Tochter Amelie auf keinen Fall kennenlernen will, er weigert sich auch, überhaupt in Betracht zu ziehen, dass er der Vater sein könnte.