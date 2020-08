Comedy Central setzt nächstes Format ab

US-Fernsehen

Nun hat es «Tosh.0» getroffen, das bereits seit vielen Jahren bei dem Unterhaltungssender läuft.

Kriselt es bei Comedy Central? Der Sender verlängerte das Format «Tosh.0» im Januar um vier Staffeln, nun soll nach dem zwölften Lauf schon Schluss sein. Dieser ist für den 15. September 2020 um 22.00 Uhr angesetzt. Der Moderator der Show, Daniel Tosh, unterzeichnete damals einen Exklusivvertrag mit dem Sender. Nun ist unklar, ob dieser nicht sogar aufgehoben wird.Die zwölfte und letzte Staffel soll aus zehn Episoden bestehen. Das Team um Daniel Tosh arbeitet allerdings daran, das Format an einen anderen Sender zu verkaufen. „Ich freue mich darauf, in 25 Jahren einen animierten Neustart meiner Serie auf MTV zu machen“, teilte Tosh scherzend mit.Erst am vergangenen Tag gab Comedy Central bekannt, dass «Drunk History» nach sechs Staffeln enden wird. Das Format war bereits für eine siebte Staffel verlängert worden. Bereits seit einigen Monaten krempelt Comedy Central das Programm kräftig um, im Mittelpunkt sollen Fiction-Formate stehen.