Platz für eine neue Rubrik: Das Erste verlängert die «Tagesthemen»

Mehr Sendezeit von Montag bis Donnerstag: Ab September werden die «Tagesthemen» ausführlicher.

„ Wir machen Menschen und Regionen sichtbar, die sonst nicht im Scheinwerferlicht stehen. «Tagesthemen mittendrin» wird in Reportagen unser Land und die Bürgerinnen und Bürger porträtieren. Wir holen die «Tagesthemen» ins Dorf und bilden damit die Gesellschaft breiter ab, ergänzend zum Weltgeschehen und dem Politikbetrieb in Berlin.

” Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell:

Ein im April begonnener Prozess setzt sich im September konsequent fort: Das Erste verlängert erneut den Raum, den diein seinem Programm einnehmen. Die Sendezeit der freitäglichen «Tagesthemen»-Ausgabe wurde bereits am 3. April 2020 von 15 auf 30 Minuten verlängert. Ab dem 1. September 2020 werden wiederum die Ausgaben von montags bis donnerstags ausgedehnt, und zwar um jeweils fünf Minuten, und somit auf eine Länge von jeweils 35 Minuten.Diese zusätzliche Sendezeit soll vor allem für einen intensiveren Blick auf die Region genutzt werden. Das erfolgt mit der neuen Rubrik. Darin sollen Menschen und die in ihren Regionen vorherrschenden Themen noch stärker in den Blickpunkt der «Tagesthemen» rücken. Die ARD-Landesrundfunkanstalten liefern dazu Reportagen aus den 16 Bundesländern und bereiten sie crossmedial auf.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, sagt dazu: "Die ARD steht für Informationskompetenz und ist in den Regionen verwurzelt. mittendrin verstärkt in den «Tagesthemen» das Informationsangebot aus den Bundesländern mit aktuellen Themen, die auch bundesweit relevant und interessant sind. Ergänzt wird das lineare Angebot im Ersten durch Beiträge auf tagesschau.de, Instagram-Stories, Webvideos und eine mittendrin-Rubrik im Youtube-Channel der «Tagesthemen». Damit sind wir noch näher dran am Alltag unserer Zuschauerinnen und Zuschauer."