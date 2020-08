«Stranger Things»-Fans dürfen aufatmen: Staffel vier ist nicht das Ende

US-Fernsehen

Die Netflix-Erfolgsserie befindet sich noch nicht auf der Zielgeraden:« Stranger Things» geht nach Runde vier weiter. Das sagen jedenfalls die Serienschöpfer.

Der Streamingdienst Netflix ist derzeit im Absetzungsfieber – es traf sogar «Haus des Geldes»-Erfolgsmann Álex Pina . Und da die-Schöpfer in jüngerer Vergangenheit dezent von früheren Aussagen abgerückt sind, ihre Serie sei auf bis zu fünf Staffeln angelegt, zeigten sich Fans der überaus nostalgischen Mysteryserie zuletzt nervös: Ist Runde vier womöglich die zugleich letzte Staffel des Erfolgsformats?Gegenüber 'The Hollywood Reporter' haben die Duffer-Brüder allerdings diese Sorgen in einem kurioserweise kurz nach Veröffentlichung wieder offline genommenen Artikel zerschlagen. Vom Branchenportal lassen sie sich zitieren: "Staffel vier wird nicht das Ende sein." Die Serienmacher beteuern darüber hinaus, das Ende der Serie bereits geplant zu haben und zu wissen, wann es erzählt wird. Die Information wollten sie aber noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen.Netflix wiederum hat noch keine offizielle Verlängerung der Serie ausgesprochen. Ebenso sehr lässt sich Netflix mit der Information Zeit, wann die vierte Staffel von «Stranger Things» veröffentlicht wird. Die Produktion der vierten Runde wurde im März dieses Jahres aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen.