Primetime-Check

Wie lief es am Mittwochabend für Kabel Eins und seinen Spielfilm? Und wie kamen die Serien bei ProSieben an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 51,9%

14-49: 55,2%

Das ZDF brachte es mitauf 5,00 Millionen Interessenten. Darunter befanden sich 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das glich sehr tollen 18,6 Prozent insgesamt und starken 8,9 Prozent bei den Jüngeren. Ab 21.45 Uhr wurden beim17,6 und 9,3 Prozent erreicht, ab 22.15 Uhr brachte es dasauf akzeptable 12,7 Prozent insgesamt und sehr gute 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.beendete den Abend mit mageren 8,5 und mäßigen 4,7 Prozent.erreichte im Ersten 2,71 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,35 Millionen Jüngere. Das glich mäßigen 10,1 Prozent insgesamt und mauen 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.folgte mit 8,9 und 2,9 Prozent, dieschlossen mit 8,6 und 3,2 Prozent an. Ab 22.45 Uhr kam einauf 1,50 Millionen Wissbegierige. Insgesamt standen 8,1 Prozent auf der Rechnung, bei den Jüngeren nur 3,0 Prozent.RTL erreichte mit1,85 Millionen Showfans, darunter befanden sich 0,79 Millionen Jüngere. Somit wurden mäßige 7,1 Prozent bei allen und akzeptable 11,1 Prozent in der Zielgruppe ermittelt.folgte mit guten 9,0 und passablen 10,8 Prozent. Insgesamt wurden 1,44 Millionen Wissbegierige erreicht.kam in Sat.1 auf 1,34 Millionen Interessenten,folgte mit 1,36 Millionen Fernsehenden. Bei den Umworbenen wurden 0,67 und 0,51 Millionen erreicht. Die Sehbeteiligung belief sich auf mäßige 5,1 und tolle 8,0 Prozent insgesamt. Die Zielgruppenquoten lagen bei sehr guten 9,3 und tollen 10,2 Prozent.ProSieben sprach mit1,06 Millionen Serienfans an,schloss mit 0,86 Millionen an. Ab 22.15 Uhr holte0,68 Millionen Interessenten. Bei den Umworbenen wurden akzeptable 8,7, magere 6,2 sowie 6,5 Prozent eingefahren. Drei Folgenbrachten es bei VOX auf 0,94, 0,88 und 0,79 Millionen Serienfans. In der Zielgruppe waren maue 5,5, 5,0 und magere 4,8 Prozent Marktanteil drin. RTLZWEI hielt mitdagegen, was ab 20.15 Uhr auf 0,87 Millionen Neugierigen kam.schloss mit 0,47 Millionen an. Die Umworbenen sorgten für sehr tolle 7,2 und für passable 4,8 Prozent. Kabel Eins erreichte mit0,80 Millionen Filmfans ab drei Jahren. Die 14- bis 49-Jährigen sorgten für sehr gute 6,4 Prozent Marktanteil.