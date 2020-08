Alexandra Rietz bekommt neue Sat.1-Gold-Sendung

TV-News

In dieser soll es um nie aufgeklärte Mordfälle gehen.

Alexandra Rietz hat derzeit wohl einen recht vollen Terminkalender. Zum einen dreht sie neue Folgen der Produktion Sat.1 startet die Ausstrahlung der neuen Staffel in der kommenden Woche um 18 Uhr. Zu sehen gibt es die fiktiven Abenteuer der Polizei dann werktags. Auch für Sat.1 Gold steht Rietz vor der Kamera. Der Sender wiederholt alte «K11»-Folgen am Vorabend.Ab Sonntag, 14. September um 22.15 Uhr ist Rietz aber auch Präsentatorin von. Nach Senderangaben gibt es allein in Deutschland über 1000 ungelöste Mordfälle. Zum Beispiel: der völlig unvermittelt erstochene Domenico an der Münchner Isar, der Obdachlose Gerd Michael Straten in Koblenz, dem der Kopf abgetrennt wurde, die verschwundene Prostituierte „Rosa“, von der Leichenteile in Hamburger Gewässern gefunden wurde.An ihrer Seite: Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die für die Sendung diese „Cold Cases“ neu betrachtet und einordnet. Sie versuche nach Sat.1-Gold-Angaben für die neue True Crime-Dokuserie herauszufinden, welche Profile hinter den Mördern stecken und was sie zu ihren schrecklichen Taten getrieben haben könnte.