Logischer Nachfolger: Diese US-Serie soll «Criminal Minds» in Sat.1 beerben

Am Donnerstag dieser Woche beendet Sat.1 bekanntlich die Ausstrahlung von «Criminal Minds» - dann läuft die allerletzte Episode der Profiler-Serie. Direkt darauf, also kommende Woche, kehrt die BAU, die Ermittler-Einheit der Serie, nochmal mit alten Fällen in der Donnerstagsprimetime zurück. Mit dem Start der regulären Fernsehsaison 20/21 wechselt Sat.1 das Format, bleibt Serientätern aber treu. Der Sender zeigt ab dem 4. September, auch ein Donnerstag, die von FOX bestellte SerieZum Auftakt gibt es eine Doppelfolge, ab 22.15 Uhr laufen Re-Runs von «Criminal Minds». In dem neuen Format geht es um Malcom Bright. Dieser weiß, wie Mörder denken. Das liegt daran, dass sein Vater der berüchtigte Serienmörder „The Surgeon“ war. Tom Payne, Michael Sheen, Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts und Keiki Agena sind in den Hauptrollen zu sehen. Warner Bros. Television, Berlanti Productions und Fox Entertainment sind die ausführenden Studios, Greg Berlanti und Sarah Schlechter fungieren als ausführende Produzenten.Gut für Sat.1: Nach der 20-teiligen ersten Staffel hat FOX schon eine zweite Runde geordert.