Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin arbeitet für neues Amazon-Projekt

US-Fernsehen

Rachel Weisz wird für den Internet-Gemischtwarenladen «Dead Ringers» drehen und dabei vor sowie hinter der Kamera vertreten sein.

Für den Dienst prime video hat sich Amazon ein sehr bekanntes Gesicht geangelt. Die mit zahlreichen Preisen, darunter auch einem Oscar (2006, für «Der ewige Gärtner»), ausgezeichnete Rachel Weisz wird für Amazon arbeiten und eine Serienversion vonumsetzen. Für die kommende Serie wird sie auch hinter der Kamera arbeiten. Amazon hat dem Projekt einen direkten Serienauftrag erteilt - und zwar von Weisz, Alice Birch, der Hauptautorin von Hulus gefeierter Serie «Normal People», Annapurna Television und Morgan Creek Entertainment, der Firma hinter dem Originalfilm aus den 80ern.Darin sind die Mantle-Zwillinge, gespielt von Weisz, die erfolgreichsten, brillantesten und außergewöhnlichsten Menschen, die man je getroffen hat. Von Kopf bis Fuß identisch, sind diese beiden Gynäkologen auf der Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Frauen gebären, angefangen in Manhattan. Drogen, bahnbrechende, aber sehr illegale medizinische Forschung, Sex und Verlieben werden thematisiert.Zuletzt war Weisz in dem Oscar-prämierten Drama «The Favourite» ► zu sehen, das ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte. Es folgte ihr erster Marvel-Film, in dem sie eine der Hauptrollen neben Scarlett Johansson spielte. Dieser Film wartet auf seine Veröffentlichung aufgrund der COVID-19-Pandemie, die die Premiere so vieler Filme verzögert hat.