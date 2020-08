«The Baker and the Beauty»: US-Flop kommt zu TV Now

TV-News

Die US-Adaption einer israelische Comedy, für die bei ABC nach schwachen Einschaltquoten nach einer Staffel schon wieder Schluss war, kommt zu RTLs Streamingportal.

Im September dürfen sich TV-Now-Zuschauer auf neue hochwertige US-Ware freuen. Denn der Streaminganbieter holtaus den ABC Studios nach Deutschland. TV Now veröffentlicht die erste und einzige Staffel am 15. September. Im Mittelpunkt der romantischen Comedy steht eine Liebesgeschichte zwischen der vermeintlich berühmtesten Frau im ganzen Land sowie einem im Familienbetrieb arbeitenden Bäcker. In Israel war das Original ein voller Erfolg, in den USA war für die Adaption allerdings nach einer Staffel mit miesen Einschaltquoten Anfang des Jahres nach neun Folgen schon wieder Schluss.Während die relativ frische US-Adaption in ein paar Wochen nach Deutschland kommt, steht das Original hierzulande schon länger zur Verfügung. Unter dem Titel «Die Schöne und der Bäcker» hält Amazon seit 2017 die weltweiten Streamingrechte. Staffel Eins und Zwei sind mit deutschem und englischem Untertitel bei Prime Video enthalten.Handlungsort der US-Version von «The Baker and The Beauty» ist Miami. Daniel (Victor Rasuk) ist der Sohn kubanischer Immigranten, der noch immer bei seinen Eltern (Carlos Gómez, Lisa Vidal) lebt und im Familienbetrieb arbeitet, einer einfachen Bäckerei. Seit acht Jahren ist Daniel mit seiner Freundin Vanessa (Michelle Veintimilla) zusammen. Doch ein zufälliges Zusammentreffen mit Superstar Noa Hollander (Nathalie Kelley) in einem Restaurant, wo er mit dem Gedanken spielt, Vanessa einen Heiratsantrag zu machen, wird sein Leben komplett aus der Bahn werfen. Noas Manager Lewis (Dan Bucatinsky) sieht die neue Romanze seiner Klientin mit gemischten Gefühlen, während Daniels jüngere Geschwister Feuer und Flamme sind von der Freundin ihres Bruders.