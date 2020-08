ntv startet wöchentliches Magazin «ntv mobil»

TV-News

Kein Auto-, sondern ein Mobilitätsmagazin: ntv informiert über zukunftstaugliche Fortbewegungsmittel.

Mitte September startet ntv mitein neues, wöchentliches Magazin. Das Format wird jeden Sonntag ab 19.05 Uhr zu sehen sein, los geht es am 13. September 2020. Woche für Woche beleuchtet «ntv mobil» alle Themen abseits klassischer Autopräsentationen. Das Mobilitätsmagazin reagiert somit auf das aktuelle Umweltbewusstsein und ordnet diese ein, es bespricht Neuheiten in den Bereichen E-Mobilität, Umweltschutz und alternative Antriebe. Es stellt darüber hinaus aber auch praktisches Autozubehör vor und berichtet über innovative Start-ups und Einzelpersonen.Wiederholungen gibt es stets am darauffolgenden Wochenende samstags um 9.30 Uhr und sonntags um 7.30 Uhr zu sehen, zudem ist die Sendung auf TV Now abrufbar.In den ersten Sendungen dreht es sich laut ntv unter anderem um die Umstrukturierungen der deutschen Bahn, Car-Sharing-Konzepte, die auch auf dem Dorf funktionieren und das „Velopad", den ersten geländegängigen Rollator. Außerdem berichtet das Mobilitätsmagazin über die ersten Tests zu Dorothee Bärs oft belächelten Flugtaxis. Im Servicebereich testet „ntv mobil" unter anderem Autoversicherungen, Leasings und Prämien für E-Bikes und checkt die Sicherheit von Kindersitzen. Außerdem: Was hat sich für Menschen mit Handicap im Straßenverkehr verbessert und wo besteht noch Nachholbedarf?