Sport1 startet mit den Bayern in die Pokalsaison

TV-News

Auch im kommenden Jahr wird der DFB-Pokal im Free-TV sowohl im Ersten als auch bei Sport1 ausgestrahlt.

Vor einigen wurden im Rahmen einer Sonntags-«Sportschau» im Ersten die Partien der ersten DFB-Pokal-Runde der Saison 20/21 gezogen. 32 Partien stehen also fest, sie werden am zweiten September-Wochenende ausgetragen. Jetzt steht fest, welche Matches im Free-TV laufen.Free-TV-Partner des Deutschen Fußball Bundes bleiben Das Erste (First Pick) und Sport1 (Second Pick). Dabei hat sich Sport1 nun für das Spiel des FC Bayern München beim Gewinner des Mittelrheinpokal-Finales (das exakte Team steht noch nicht fest) entschieden. Das Match wird am Freitag, 11. September, zur Primetime ausgetragen.Das Erste hat seine Entscheidung noch nicht publik gemacht; möglich wäre etwa die Partie zwischen Dortmund und Duisburg, die recht namhaft ist. Auch das Match zwischen Nürnberg und Leipzig käme infrage.