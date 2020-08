Quotencheck

Die US-amerikanische Show ist schon seit vier Jahren bei NBC Geschichte. ProSieben schenkte ihr im Frühjahr ein wenig mehr Aufmerksamkeit.

«Scrubs»-Mastermind Bill Lawrence erschuf mit «Undateable» eine weitere Sitcom, die allerdings in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht wirklich Fuß fassen konnte. Das Format debütierte am 29. Mai 2014 beim US-Sender NBC und brachte es auf insgesamt drei Staffeln mit 36 Episoden. Bei ProSieben ging das Format erstmals im Jahr 2015 auf Sendung.Die finale Staffel strahlte ProSieben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zur Geisterstunde aus. Kaum ein Zuschauer bekam mit, dass die finale Staffel dort gesendet wurde. Am Samstag, den 22. Februar 2020, begann die rote Sieben mit der dritten Ausstrahlung von Runde drei, die allerdings nun nach 8.00 Uhr morgens ausgestrahlt wurde. Die erste Folge „Ein Serienstar kommt in eine Bar“ erreichte 0,16 Millionen Zuschauer, wovon 0,12 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 5,7 Prozent.Die Doppelfolge am 29. Februar lief deutlich besser. Die zwei Abenteuer, die um 09.15 und 09.40 Uhr ausgestrahlt wurden, erreichten jeweils 0,19 Millionen Umworbene. Mit 9,8 und 9,6 Prozent fuhren die Episoden „Ein Blinder kommt in eine Bar“ und „Eine Zerreißprobe kommt in eine Bar“ Werte auf Senderschnitt ab. Doch nur eine Woche später stürzten die Marktanteile auf 4,3 und 4,0 Prozent Marktanteil ab. Insgesamt wollten nur noch 0,13 und 0,14 Millionen Zuschauer das Format sehen.Danach war bei ProSieben erst einmal Sendepause, ehe das Format am 30. Mai zurückkehrte. In den Wochen zuvor wiederholte man einige Episoden aus Staffel drei. Die sechs Episode von der dritten «Undateable»-Staffel erzielte 0,13 Millionen Zuschauer, 0,09 Millionen Zuschauer verfolgten „Eine Puppe kommt in eine Bar“ und sorgten somit für 6,1 Prozent.Mit der Episoden „Eine alte Geschichte kommt in eine Bar“ und „Eine Junggesellinnenparty kommt in eine Bar“ wurden 0,12 und 0,18 Millionen Zuschauer erreicht, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr die rote Sieben 7,0 und 4,5 Prozent Marktanteil ein. Mitte Juni hieß es noch „Eine Kiste mit Welpen kommt in eine Bar“ und „Ein Neujahrsvorsatz kommt in eine Bar“, die zwei Episoden verzeichneten 7,5 und 6,2 Prozent.Am Samstag, den 20. Juni, setzte ProSieben auf „Danny Boys kommen in die Bar“ und „Die Backstreet Boys kommen in eine Bar (1)“ und sicherte sich somit 0,10 und 0,09 Millionen Umworbene. Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 6,3 und 5,1 Prozent. Mit dem Serienfinale „Die Backstreet Boys kommen in eine Bar“ erreichte die Serie am 27. Juni um 09.25 Uhr lediglich 0,13 Millionen Zuschauer und 4,3 Prozent in der Zielgruppe.Im Durchschnitt erreichte die dritte «Undateable»-Staffel 0,16 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent Marktanteil. Mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,2 Prozent Marktanteil ein.