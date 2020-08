«Ellen DeGeneres Show» entlässt Produzenten

US-Fernsehen

Drei Führungsangestellte müssten das Team nach Vorwürfen verlassen.

Die «Ellen DeGeneres Show» hat ihr leitendes Produktionsteam nach den Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens und anderer Probleme in der Arbeitsumgebung neu aufgestellt. Die drei Produzenten Ed Glavin, Kevin Leman und Jonathan Norman wurden von Warner Bros. aus dem Team entlassen, nachdem mehrere Medien wie Buzzfeed oder Variety über die Vorwürfe berichteten.Mary Connelly, Andy Lassner und Derek Westervelt werden als ausführende Produzenten bei der Show bleiben, bei der Ellen DeGeneres ebenfalls erhalten blieb. DeGeneres arbeitet mit den drei Produzenten bereits seit dem Start der Sendung im Jahr 2003 zusammen. DeGeneres informierte die Mitarbeiter per Videoschaltete und war den Berichten zufolge emotional zu Tränen gerührt und entschuldigte sich vor 200 Mitarbeitern.Das Ergebnis der Untersuchungen und Befragungen einer internen Kommission stellte fest, dass es innerhalb des Teams keinen „systemischen“ Rassismus gab, obwohl eingeräumt wurde, dass in Bezug und Vielfalt und Integration mehr getan werden müsse. Stephen „tWitch“ Boss wurde zudem zum Co-Exectuive Producer befördert.