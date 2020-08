ProSieben Maxx: «The Flash» und «Legends of Tomorrow» bleiben glücklos

Quotennews

Am späteren Abend holte ProSieben Maxx mit dem Mysteryserienklassiker «Akte X» zufriedenstellende bis starke Zahlen.



Mit der Ausstrahlung seiner DC-Serien kommt ProSieben Maxx weiterhin auf keinen grünen Zweig. Diesen Montagabend etwa erreichte der Spartensender zur besten Sendezeit mitnur 0,13 Millionen Serienfans, die den blitzschnellen Superhelden sehen wollten. Das reichte für maue 0,5 Prozent Marktanteil bei allen, während rund 70.000 Umworbene «The Flash» zu mageren 1,0 Prozent in der Zielgruppe führten.Die mit «The Flash» verbundene Seriesank ab 21.05 Uhr auf nur noch 0,11 Millionen Interessenten insgesamt und rund 50.000 14- bis 49-Jährige. Das mündete in 0,4 Prozent Marktanteil bei allen und 0,7 Prozent bei den Jüngeren.Ab 22 Uhr kamnoch auf 0,4 Prozent insgesamt und 0,6 Prozent in der Zielgruppe.riss ab 22.55 Uhr für ProSieben Maxx das Ruder um: 0,10 und 0,11 Millionen Mysteryfans führten insgesamt zu soliden 0,7 und zu äußerst erfreulichen 1,3 Prozent Marktanteil bei allen. In der Zielgruppe kam die Doppelfolge auf gute 1,7 und großartige 3,1 Prozent.