sixx punktet mit «Anna und die Liebe»

Quotennews

Die einstige Sat.1-Serie holte am Vormittag sehr starke Werte.

Quotenfreude beim Sender sixx: Dort läuft die morgendliche Telenovela-Schiene immer stärker. Insgesamt zeigt sixx morgens und vormittags vier Episoden von, die Zielgruppen-Quoten am Montagvormittag lagen bei bis zu fünf Prozent (10-Uhr-Folge). Die Gesamtreichweite wurde mit 0,07 Millionen ausgewiesen.Ebenfalls sehr gefragt war eine zuvor gezeigte und ganz besondere-Episode. Die Senderin wiederholte die große Hochzeitsepisode, die die erste Staffel der Telenovela abschloss. 0,05 Millionen Menschen schauten ab kurz vor sieben Uhr morgens zu. In der Zielgruppe lag die gemessene Quote bei 3,5 Prozent.Im Laufe des Vormittags fielen die Werte dann: Ein Prozent holte eine-Wiederholung ab halb elf Uhr, sogar nur 0,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen