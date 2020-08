Glücksspiel in Film & Serien: Diese Zocker-Streifen sorgen für hohe Quoten!

Vermischtes

Schon immer haben Casinos und Glücksspiel die Menschheit fasziniert.

Hier findet sich Spannung, Spiel, Risiko und die geheimnisvolle Sphäre von Glück. Freunde des Online Casino Spiels finden auf https://frankcasinogames.com/ alles, was sie so sehr mögen. Die Mischung aus Geld und Glamour ist auch das Rezept für extrem erfolgreiche Kinofilme und Fernsehserien.Den meisten Fans der Filme über das Glücksspiel ist natürlich bewusst, dass dieses oftmals nur eine Fiktion ist, auch wenn einige Vorlagen für diese Filme tatsächliche Begebenheiten lieferten. In der realen Welt muss es dann nicht das ganz große Geld sein, hier freuen sich diese Fans dann auch schon über einen Casino Bonus Zu den besten und beliebtesten Filmen rund um das Glücksspiel zählen⮚ Holy Rollers: Die wahre Geschichte über Karten zählende Christen⮚ Killing Them Softly⮚ The Good Thief – Der Dieb von Monte Carlo⮚ The Gambler – Der SpielerDieser Film ist eher eine Reportage und bietet den wohl realsten Einblick in die Welt des Glücksspiels Hier geht es um ein echtes Kartenzähl-Team. Die Kirchengänger wurden von Trainern sowie von finanzkräftigen Organisationen unterstützt. Aktiv waren sie von 2005 bis 2011. In dieser Zeit gewannen sie Millionen von Dollar in den Casinos.Im Jahr der amerikanischen Finanzkrise beschließen drei Kleinkriminelle, einen von der Mafia geschützten, illegalen Pokerraum zu berauben. Die Reaktion der Mafia lässt sich nicht lange auf sich warten, denn sogleich schickt sie den beiden Ganoven Killer auf den Hals.Hier dreht sich alles um einen pensionierten Dieb. Dieser führt einen letzten Casino-Raubüberfall durch. Doch jemand informiert die Polizei und nun sind sie ihm auf den Fersen.In diesem Filmgenre ist die Spielsucht nur eines der beliebten Themen. Hier allerdings handelt es sich auch um die Darstellung der traurigen Realität. Es geht um die Geschichte eines spielsüchtigen College-Professors. Von allen wichtigen Menschen in seinem Umfeld leiht er sich Geld. Zu guter Letzt leiht er sich zudem Geld von einem Kredithai. Bekannterweise führt das zu erheblichen Schwierigkeiten, falls er nicht in der Lage ist, dieses zurück zu zahlen. Inzwischen sind seine persönlichen Beziehungen zerbrochen und zudem steht noch sein Leben auf dem Spiel. Aus diesem Grund entschließt er sich, ein allerletztes Mal zu spielen, um endlich den großen zu Gewinn zu machen und sein Leben wieder zurecht zu rücken.Hier wird die Handlung durch die Augen eines Croupiers gezeigt. Obwohl viele Menschen das Glücksspiel genießen, können nur sehr wenige in der Branche überleben. Sie haben die Möglichkeit, als Croupier zu arbeiten und so Zeuge zu werden, wie andere gewinnen. Nachdem Jack Manfred seine Arbeit als Croupier aufnimmt, setzt er seine Beobachtungen in einem Buch um.Doch es sind nicht nur die großen Kinofilme , die das Publikum begeistern, sondern auch viele Serien lassen die Herzen der Fans höher schlagen.Diese Mafiaserie, die 1999 in den USA startete, schrieb sogleich Fernsehgeschichte. Hier ist das Familienoberhaupt nicht nur der Vater einer Familie, sondern Tony Soprano ist zugleich auch noch Mafiaboss.Hier geht es um eine fünfköpfige Gaunerbande, die von Mickey Stone angeführt wird. Sie hat überraschende Tricks auf Lager, mit Hilfe derer sie ihre Opfer um Millionen erleichtert. Die Bande hat es ausschließlich auf schmierige Typen aus der Londoner Unterwelt abgesehen, ehrliche Menschen sind als Opfer tabu.