«Late Night Berlin»: ProSieben setzt Klaas-Show hinter Hollywood-Filme

Die neue Staffel der Eigenproduktion läuft ab Anfang September.

Der Münchner Fernsehsender ProSieben hat einen Starttermin für die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Late-Night-Showbestätigt. Die neuen Folgen starten demnach am Montag, 7. September – dann ist das Format wieder für Woche in der 23-Uhr-Stunde am Montag bei ProSieben zu sehen. Größte Neuerung zu Staffelbeginn: Das Vorprogramm wird dann nicht mehr aus US-Serienware bestehen. ProSieben verzichtet hierauf und zeigt ab Anfang September Hollywood-Blockbuster am ersten Abend der Arbeitswoche.Am 7. September ist die Comicverfilmung von «Wonder Woman» ► vorgesehen. Weitere Namen von eingeplanten Spielfilmen sollen folgen.Der September wird dann allgemein wieder ziemlich im Zeichen von Joko und Klaas bei ProSieben stehen. Am 8. September startet immer dienstags um 20.15 Uhr eine neue und aus fünf Folgen bestehende Staffel der Spielshow. Gewinnt das Duo die jeweilige Show, so erhalten sie mittwochs um 20.15 Uhr 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.