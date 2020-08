Neue Figur: Vogel geht für das ZDF wieder auf Verbrecherjagd

TV-News

Jürgen Vogel war zuletzt als Blochin in der gleichnamigen Serie der Mainzer zu sehen.

Neue Rolle für Schauspielstar Jürgen Vogel. Wie auch schon bei «Blochin» arbeitet er dafür wieder mit dem ZDF zusammen. Seit eineinhalb Wochen entsteht in Niederösterreich die ZDF/ORF-Koproduktionnach dem gleichnamigen Roman des Tiroler Bestsellerautors Bernhard Aichner. Neben Laurence Rupp als Totengräber Max Broll und Jürgen Vogel als ehemaliger Fußballprofi Baroni, die gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen, spielen Martin Wuttke, Bettina Redlich, Valery Tscheplanowa, Hilde Dalik, Sabrina Amali, Gerhard Liebmann und andere. Regisseur Harald Sicheritz inszeniert den zweiten Krimi der Max-Broll-Buchreihe nach seinem eigenen Drehbuch.Die Dreharbeiten in Kernabrunn/Niederösterreich und Umgebung dauern voraussichtlich bis Anfang September 2020, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Was passiert? Um Polizeikommandantin Tilda (Bettina Redlich) herum ist alles dunkel, sie hat keine Ahnung, wo sie sich befindet.Neben sich hat sie zwei Flaschen Saft und ein Handy, das die einzige Verbindung zur Außenwelt ist. Darüber teilt sie ihrem Stiefsohn, dem Totengräber Max Broll, mit, dass ein Mann sie in ihrer Wohnung überwältigt, in eine Kiste gesteckt und irgendwo im Wald vergraben hat. Sie erinnere sich auch genau, wer der Mann war: Leopold Wagner (Martin Wuttke), der sogenannte "Kindermacher", den sie vor achtzehn Jahren ins Gefängnis brachte.