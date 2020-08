So plant FOX im Herbst in Sachen «The Walking Dead»

TV-News

Der Coronavirus rafft auch Zombies dahin. Die Dosis der Serie fällt deutlich geringer aus.

Treffender hätte es der deutsche Bezahlsender FOX eigentlich nicht schreiben können: „Am 24. Februar 2020 begann Fox mit der Ausstrahlung von Staffel 10B. Dann kam Corona. Die Arbeiten an der letzten Folge mussten unterbrochen und viele weitere Pläne geändert werden. Der für April festgesetzte Sendetermin des Staffelfinales wurde verschoben.“ Seit dem Ausbruch der Pandemie ruhen übrigens auch die Dreharbeiten der Zombieserie, die elfte Staffel muss warten. Immerhin: Im Oktober wird FOX nun das einst entfallene Staffelfinale senden.Weniger als 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung zeigt Fox am 5. Oktober „Unter Feinden“, die noch ausstehende 16. Episode der aktuellen Staffel. Übrigens, Lauren Cohan ist in der Rolle der Maggie Green wieder mit von der Partie. Diesmal wird es für die verschiedenen Gruppen von Überlebenden äußerst eng: Der Gebäudekomplex, in den sich die Gemeinschaft um Daryl Dixon (Norman Reedus) zurückgezogen hat, wird von gigantischen Horden blutrünstiger Beißer umzingelt. Die ganz große Auseinandersetzung ist somit nicht nur unvermeidlich, sie steht unmittelbar bevor.Für Frühjahr 2021 kündigt FOX jetzt schon die Ausstrahlung von sechs Bonus-Folgen an, an denen zur Zeit in Amerika geschraubt wird. Die reguläre elfte Staffel, so zumindest sieht es der Plan der Produzenten vor, soll dann erst im Herbst 2021 kommen.