Peacock plant «Clueless»-Neuauflage

US-Fernsehen

Die 90er Sitcom soll beim Streaming-Dienst neu aufgerollt werden.

Der Comcast-Streamingdienst Peacock plant eine Neuauflage der Sitcom «Clueless». Die neue Serie ist bereits seit Oktober 2019 in Entwicklung, allerdings wurde damals kein Fernsehsender oder Streamingdienst gefunden, der an dem Projekt interessiert ist. Nun hat man Peacock gefunden, die an dem Stoff Interesse haben.«Clueless» war zunächst ein Film mit Alicia Silverstone und Stacey Dash, der im Jahr 1995 herauskam. Zwischen 1996 und 1999 liefen drei Staffeln der Serienadaption bei ABC und dem The CW-Vorläufer UPN. Damals übernahm Rachel Blanchard die Hauptrolle Cher, während Dash dem Projekt erhalten blieb.Die neue Serie wird von Jordan Reddout und Gus Hickey geschrieben, die auch das Format produzieren werden. Corrinne Brinkerhoff, Scott Rudin, Eli Bush und Tiffany Grant gehören zu den weiteren Produzenten. Das Format wird von den CBS Television Studios hergestellt.