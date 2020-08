«The Crown»: Elizabeth Debicki spielt Lady Di

England

Die Schauspielerin wird die Königin der Herzen verkörpern, die vor Jahren verstarb.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Noch bevor Elizabeth Debicki in Christopher Nolans «Tenet» zu sehen sein wird, wurde die Schauspielerin für die Netflix-Serie «The Crown» gecastet. Sie wird in der fünften und sechsten Staffel die Königin der Herzen, Lady Di, verkörpern. „Prinzessin Dianas Geist, ihre Worte und ihre Taten leben in den Herzen so vieler Menschen. Es ist mein wahres Privileg und meine wahre Ehre, an dieser meisterhaften Serie teilzunehmen, die mich von der ersten Episode an absolut gefesselt hat“, teilte die Schauspielerin auf ihren Twitter-Account mit.Die Netflix-Serie erzählt über mehrere Zeitabschnitte die Geschichte der königlichen Familie. Die Geschichte von Elizabeth II beginnt im späten 1940er Jahre und beleuchtet ausführlich die Zeit und Aktionen der Königsfamilie. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Jonathan Pryce als Prinz Philip in den Staffeln fünf und sechs hinzukommt. Er ersetzt damit Matt Smith und Tobias Menzies, die vorher die Rolle übernahmen.Neben Pryce und Debicki wird Imelda Staunton mitspielen und die Königin verkörpern. Claire Foy spielte zunächst die Königin und übergab die Rolle an Olivia Colman. Leslie Manville wird in der kommenden Staffel Prinzessin Margaret verkörpern, deren Vorgängerinnen Vanessa Kirby und Helena Bonham-Carter waren.