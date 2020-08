Serienfinale: ProSieben bringt «Man with a Plan» zu Ende

TV-News

Die Sitcom ist auch in den letzten Episoden unter anderem mit Matt LeBlanc besetzt.

ProSieben wird die amerikanische Sitcombald zu Ende bringen. Nach der vierten Staffel ist hier Schluss, das deutsche Publikum hat bisher 13 Episoden noch nicht gesehen. Diese laufen nun im werktäglichen Vormittagsprogramm und zwar beginnend am 31. August. Die rote Sieben zeigt das Format immer grob gegen elf Uhr.Direkt davor, also gegen 10.30 Uhr, wird immer eine frühere Episode wiederholt; und zwar immer die vorherige. Am 31. August ist um diese Zeit das Staffelfinale von Season drei zu sehen, am 1. September also der Staffelauftakt von Season vier.In den USA lief das Format bei CBS, die dritte und vierte Staffel kam dort nur auf 13 Episoden. Letztlich waren es auch die überschaubaren Zuschauerzahlen, die dazu führten, dass keine fünfte Staffel mehr bestellt wurde.