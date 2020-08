VOX: «Das geheime Leben unserer Haustiere» bleibt ein Erfolg

Quotennews

Die neue Vorabend-Sendung kam in ihrer zweiten Woche gut an. Starke Quoten setzte es für VOX auch mit anderen Tierdokus und dem Primetime-Film.

Mit Tierdokus holt VOX am Samstagvorabend schon seit vielen Jahren starke Quoten, zu der Riege an altbekannten Formaten ist in der vergangenen Woche ein neues hinzugestoßen. Es handelt sich um, dessen Einstand auf Anhieb glückte. 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten die Sendung in der vergangenen Woche ein, starke 9,1 Prozent Marktanteil resultierten daraus beim jungen Publikum. Folge zwei konnte dieses Quotenniveau zwar nicht ganz wiederholen, schnitt an diesem Samstag mit 8,4 Prozent aber erneut sehr gut ab. Nur «Life» ► bei RTL erwies sich beim jungen Publikum in der Zwischenzeit als etwas gefragter. Insgesamt steigerte sich die Gesamtreichweite der Tierdoku im Vorwochenvergleich sogar: Gemessen wurde eine Million Zuschauer, die zu überdurchschnittlichen 5,4 Prozent bei allen führten.Dabei profitierte die Sendung auch von einem starken Vorlauf.generierte bei VOX ab kurz vor 18 Uhr 0,73 Millionen Zuschauer und tolle 8,7 Prozent in der Zielgruppe, eine Folge vonhatte es eine weitere Stunde zuvor auf vergleichbar gute 8,5 Prozent gebracht. Beim Gesamtpublikum beliefen sich die Marktanteile für beide Sendungen auf starke 6,1 Prozent und gute 5,2 Prozent.Erfolgreich lief es für VOX schließlich auch im Abendprogramm, woab 20.15 Uhr auf 8,1 Prozent der Jüngeren gelangte. Insgesamt lief es für den Film mit 0,89 Millionen Zuschauern und 3,8 Prozent hingegen ausbaufähig.rutschte danach zwischenzeitlich auf 3,3 Prozent in der Zielgruppe ab, legte im Laufe der ersten Nacht-Hälfte dann aber auf bis zu 15,9 Prozent zu.